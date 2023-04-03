ردود فعل إيجابية على دويتو أنغام وكايروكى بإعلان مصر إيطاليا العقارية فى رمضان

تقرير خاص

أطلقت شركة مصر إيطاليا العقارية حملتها الإعلانية الجديدة خلال شهر رمضان، بمشاركة صوتية ولأول مرة للمطربة أنغام وكايروكي في أغنية واحدة تحت عنوان "أحلامنا"، والتى ركزت على الاحتمالات السعيدة مثل قصة حب تبدأ في جاردن 8 أو اتخاذ الخطوات الأولى نحو تأسيس شركة أحلامك بمقابلة أشخاص لديهم نفس التفكير في كايرو بيزنس بارك أو الاحتفال بأهم وأكبر يوم في حياتك مع أحبائك، خاصة أن هذه الفرص تصادف المواطنين في حياتهم وتحولها الى تجربة تغير نمط الحياة الى الأفضل من خلال الإقامة والحياة في مشروعات مصر إيطاليا المختلفة.

الأغنية تعكس أيضا رؤية الشركة التى تركز على فكرة الاحتمالات والفرص الجيدة التي تصادف العملاء في الحياة وتحولها إلى تجربة حقيقية تغير نمط الحياة إلى الأفضل؛ بما يعكس التجربة الفريدة للعميل في المشروعات المختلفة لمصر إيطاليا العقارية، التي اتخذت شعارا لحملتها بعنوان "مصر إيطاليا الحیاة زي ما تحب تعیشھا".

يتضمن الإعلان عرضا لكافة مشروعات مصر إيطاليا العقارية، في لقطات توضح حجم الإنجاز والتنفيذ في المشروعات التى تلبى رغبات العميل و تحقق له الخدمات المتكاملة التى توفر له الراحة و السعادة والتركيز على مزايا كل مشروع مثل البوسكو بالعاصمة الإدارية الجديدة ، البوسكو سيتى بـالقاهرة الجديدة ، فينشى ولانوفا فيستا، بالإضافة الى المشروعات التجارية والتي تضم فينشى ستريت بالعاصمة الإدارية الجديدة وجاردن 8 وكايرو بيزنس بارك وراديكال وان، بجانب أيضا المشروعات الساحلية والتي تضم كاى السخنة بالبحر الأحمر، ومشروع الشركة الجديد بالساحل الشمالي الذي سيتم الاعلان قريبا عن موعد البدء في تنفيذه.



إعلان مصر إيطاليا العقارية فى رمضان

فور بدء الحملة في اليوم الأول من شهر رمضان الفضيل، لقى الإعلان ردود فعل كثيرة من المشاهدين على مواقع التواصل الاجتماعي، تميزت بالإيجابية، وكشفت عن الأسلوب الجديد الذي تنتهجه شركة مصر إيطاليا العقارية في حملاتها الإعلانية، وتركزت التعليقات على كلمات الاغنية الملهمة، التي جمعت المطربة الكبيرة أنغام وكايروكي.