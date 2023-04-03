رئيس حكومة إسبانيا يقوم بجولة فى ثلاث دول قبل بدء رئاسة بلاده للاتحاد الأوروبى

فاطمة شوقى

يقوم رئيس الحكومة الإسبانية ، بيدرو سانشيز ، بجولة تحضيرية جديدة قبل بدء الرئاسة الإسبانية للاتحاد الأوروبى ، والتي ستتم خلال النصف الثاني من العام، وبهذه المناسبة ، سيسافر إلى قبرص ومالطا وأخيراً إيطاليا ، حيث سيعقد اجتماعاً مع رئيسة الوزراء الإيطالية جيورجيا ميلوني.

وأشارت صحيفة "الباييس" الإسبانية إلى أن سانتشيز سيسافر الى نيقوسيا غدا الثلاثاء ثم يتجه الى عاصمة مالطا فاليتا ، وفى اليوم التالى سيتجه الى روما للقاء ميلونى حيث من المقرر عقد مؤتمر صحفى ، وفقا لقصر مونكلوا الملكى.

وأشارت الصحيفة إلى أن هذه هي الجولة الثالثة التي يقوم بها سانتشيز بهدف نقل أهداف إسبانيا إلى الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي للشركاء الأوروبيين والتعرف على أولويات كل واحدة من أجل دمجها في خطتهم.

ويريد سانشيز التحقيق في موقف الشركاء الأوروبيين بشأن القضايا التي ستحملها الرئاسة الإسبانية ، مثل قضية الهجرة ، وإصلاح سوق الكهرباء أو القواعد المالية ، من أجل معرفة الخطوط الحمراء المحتملة ، حاول مواصلة صياغة الإجماع، ووضع حد للتقسيم التقليدي بالكتل بين الشمال والجنوب من أجل تسوية أكبر عدد ممكن من القضايا.

وكان سانتشيز زار الصين الايام الماضية وحث الرئيس الصيني شي جين بينج، على التحدث إلى الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، للتعرف بشكل مباشر على صيغة السلام المنشودة في كييف، للمساعدة في إنهاء الحرب فى أوكرانيا.

وقال سانشيز خلال مؤتمر صحافي في بكين، إنه أخبر الرئيس الصيني، بأن إسبانيا تدعم المقترحات التي قدمها زيلينسكي، و"التي تتضمن طلباً بإعادة الأراضي الأوكرانية إلى الوضع الذي كانت عليه قبل ضم روسيا لشبه جزيرة القرم في عام 2014".