رئيس جامعة السادات تشارك أسرة طلاب من أجل مصر تجهيزات كرتونة الخير

المنوفية - محمد فتحى

توجهت الدكتورة شادن معاوية، رئيس جامعة مدينة السادات اليوم الإثنين إلى مقر الجامعة، لمشاركة أسرة طلاب من أجل مصر تجهيزات مبادرتهم " كرتونة الخير" لتعبئة وتوزيع 2500 كرتونة غذائية، تحت شعار "طلاب الخير من أجل الخير".

وأكدت الدكتورة شادن معاوية، على حرص إدارة الجامعة على دعم المبادرات الطلابية، وتفعيل دور الطلاب المجتمعى وتشجيعهم على الانخراط فى تعزيز صور التكافل الاجتماعى، ودعم المحيطين بهم ممن يواجهوا صعوبات اجتماعية وتوطيد أواصر التكاتف المجتمعى من أجل الحد من آثار الأزمة الاقتصادية العالمية.

وأضاف الدكتور شريف محمد على، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، أن أسرة طلاب من أجل مصر تهدف فى مبادرتها " كرتونة الخير " دعم الغير القادرين من قاطنى مدينة السادات، وعمال الجامعة بالأجور اليومية وتقديم صورة رائعة من التضامن الاجتماعى من خلال طلاب الجامعة.

وأوضح الدكتور إبراهيم الكفراوى، منسق طلاب من أجل مصر، أن كرتونة الخير تتكون من السلع الغذائية المهمة والأساسية فى استخدام الأسر المصرية، وذلك للمساهمة فى رفع المعاناة عن كاهل المحتاجين فى ظل الظروف الاقتصادية، وذلك بتوجه الأسرة من خلال أتوبيس الجامعة إلى كليات الجامعة المختلفة وإداراتها، وإلى بعض أحياء مدينة السادات بإبنى بيتك، لتوزيعها على الأهالى بمقر سكنهم، وللعاملين فى مقر عملهم.