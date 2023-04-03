اليوم السابع
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الإثنين، 03 أبريل 2023 02:17 م
أكرم القصاص
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رئيس الفلبين يعتزم حضور مراسم تتويج تشارلز الثالث ملكا لبريطانيا

الإثنين، 03 أبريل 2023 02:00 م
رئيس الفلبين يعتزم حضور مراسم تتويج تشارلز الثالث ملكا لبريطانيا رئيس الفلبين فرديناند ماركوس الابن
مانيلا (أ ش أ)

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أكد رئيس الفلبين فرديناند ماركوس الابن، عزمه حضور مراسم تتويج تشارلز الثالث ملكًا لبريطانيا في مايو المقبل.
 

وقال ماركوس الابن - وفقًا لقناة (إيه بي إس- سي بي إن) الفلبينية اليوم الاثنين، "سأحضر مراسم تتويج تشارلز الثالث لكن علينا المغادرة فورًا لأنه يتعين علينا اللحاق بقمة مجموعة دول جنوب شرق آسيا (آسيان)".
 

وكان قصر باكنجهام قد أعلن تتويج تشارلز الثالث ملكًا على بريطانيا العظمى في 6 مايو 2023، حيث ستستمر الاحتفالات 3 أيام، وسوف تشمل حفلًا موسيقيًا بمشاركة نجوم عالميين، ومن المتوقع أن يجمع هذا الحدث التاريخي قادة العالم والدبلوماسيين والسياسيين وأفراد العائلة المالكة من جميع أنحاء العالم.

 


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