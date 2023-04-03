وقال مساعد الرئيس العام للخدمات والشؤون الميدانية برئاسة المسجد النبوى عبد العزيز بن على الأيوبى - فى تصريح أوردته وكالة الأنباء السعودية - إن إجمالي عدد المصلين في المسجد النبوي بلغ خلال العشر الأوائل من شهر رمضان أكثر من 10 ملايين مصلٍ ومصلية، بزيادة بلغت 47% فى نفس الفترة من العام الماضي، كما بلغ عدد الزوار للسلام على الرسول ﷺ وصاحبيه رضى الله عنهما 675 ألفا و983 زائراً، فيما بلغ عدد المصلين فى المسجد القديم والروضة الشريفة 781 ألفا و829 مصليا ومصلية خلال العشر الأوائل من رمضان.

وأكد الأيوبي أن وكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوى هيأت المسجد للزوار والمصلين من خلال خطتها التشغيلية في تنظيم الحشود وكثافة الأعداد التي يشهدها المسجد لضمان انسيابية الحركة، وكذلك تعقيم المسجد وسطحه وساحاته ومرافقه وتسهيل الخدمات كافة لينعم الزوار والمصلون بالراحة ويؤدوا عباداتهم بكل يسر وطمأنينة.