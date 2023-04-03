دار الإفتاء: يجب مراعاة حرمة المسجد وعدم التشويش على المصلين ولو بقراءة القرآن

وقالت الدار: احرصوا على تفطير الصائمين ولو على تمرة؛ فقد قال صلى الله عليه وآله وسلم: «مَنْ فَطَّرَ صَائِمًا كَانَ لَهُ مِثْلُ أَجْرِهِ غَيْرَ أَنَّهُ لاَ يَنْقُصُ مِنْ أَجْرِ الصَّائِمِ شَيْئًا».

وأشارت أنه كان صلى الله عليه وآله وسلم يعامل أصحابه معاملةً طيِّبة، فيرفق بهم ويعفو عن المخطئ، وكان يشاورهم في العديد من الأمور ويقوِّي عزائمهم.