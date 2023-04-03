خيط الجريمة.. قطعة حلوى كلمة السر فى قضية قتل طفلة بسوهاج

كتب سليم على

يقدم "اليوم السابع" سلسلة حلقات "خيط الجريمة"، يسرد فيها قصصا تكشف الخيط الذى يساعد رجال الأمن والقضاء على فك طلاسم الجريمة، والوصول إلى حل اللغز والتعرف على مرتكب الجريمة، تلك القصص ليست دربا من الخيال، وإنما هى قصص حقيقة على أرض الواقع، بذل رجال الأمن جهودا مكثفة فيها حتى وصلوا إلى "خيط الجريمة".

وشهد مركز المراغة جريمة قتل بشعة، حيث أقدمت سيدة على قتل طفلة لم تتخط الـ3 سنوات من عمرها، بعدما استدرجتها لمنزل مجهول بحجة شراء حلوى لها، وما أن تأكدت أنها ابتعدت عن انظار المارة وانفردها بالطفلة، عزمت على تنفيذ جريمتها وحنقتها حتى لفظت أنفاسها الأخيرة، لسرقة قرطها الذهبى وفرت هاربة.

تفاصيل الواقعة بدأت بتلقى قسم شرطة المراغة، بلاغا من ربة منزل، أفادت فيه باختفاء طفلتها البالغة من العمر 3 سنوات، وتم تشكيل فريق بحث. وتبين من التحريات والتحقيقات، أن وراء الواقعة سيدة ذهبت لمنزل والدة الطفلة لإيجاد فرصة عمل، وأثناء خروجها من المنزل شاهدت الطفلة ترتدى حلق ذهب، فاستدرجتها المتهمة لمنزل مهجور بحجة شراء الحلوى لها، وخنقتها ثم ألقت بحثة فى الترعة بعد سرقة قرطها الذهبى، تم القبض على المتهمة واعترفت بارتكاب الواقعة وتم حبسها واحالتها لمحكمة الجنايات.

وقضت محكمة جنايات سوهاج، برئاسة المستشار عبد الفتاح أحمد الصغير، وعضوية المستشارين محمود عبد الحليم وسامر ذو الفقار، بمعاقبة سيدة بالإعدام شنقا بتهمة قتل طفلة لسرقة قرطها الذهب.