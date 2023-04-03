خدى بالك.. فقر الدم يؤثر على الخصوبة عند النساء وإليك 5 نصائح لعلاجه

كتبت ميرفت رشاد

تقضي العديد من النساء شهورًا أو حتى سنوات في محاولة الإنجاب ، إنها مشكلة شائعة تؤثر على ملايين النساء في جميع أنحاء العالم ، أحد العوامل التي يمكن أن تسهم في ذلك وغالبًا ما يتم تجاهلها هو فقر الدم ، وهي حالة تعاني من نقص في خلايا الدم الحمراء أو الهيموجلوبين، يمكن أن يؤثر بشكل كبير على خصوبة المرأة ويسبب فترات غير منتظمة ومشاكل التبويض وغيرها من مشاكل الصحة الإنجابية، يمكن أن يزيد فقر الدم من خطر حدوث مضاعفات أثناء الحمل والولادة ، لذا فإن معالجة هذه الحالة قبل الحمل أمر ضروري ، وإليك كل ما تريدى معرفته عن تأثير فقر الدم على الخصوبة عند النساء، وفقا لما نشره موقع " ndtv".

يمكن أن يؤدي فقر الدم إلى مشاكل في الخصوبة عند النساء ، مما يؤثر على الجهاز التناسلي بعدة طرق، يمكن أن تسبب الحالة فترات غير منتظمة أو حتى توقف الإباضة تمامًا، وذلك لأن الجسم يعطي الأولوية لتوزيع الأكسجين على الأعضاء الحيوية مثل الدماغ والقلب ، مما يترك كمية أقل من الأكسجين لأجزاء أخرى من الجسم ، بما في ذلك الجهاز التناسلي نتيجة لذلك ، قد لا يعمل المبايض بشكل صحيح ، مما يجعل من الصعب على المرأة الحمل ، يمكن أن يزيد فقر الدم من خطر الإجهاض أو الولادة المبكرة إذا حملت المرأة، يمكن أن يؤثر نقص الأكسجين في الدم على نمو الجنين ، مما يؤدي إلى حدوث مضاعفات أثناء الحمل.

كيفية التعامل مع فقر الدم



تحسين نظامك الغذائي:



من أكثر الطرق فعالية للتحكم في فقر الدم هو تحسين نظامك الغذائي، وهذا يعني تناول الأطعمة الغنية بالحديد وحمض الفوليك وفيتامين ب 12، الحديد ضروري لإنتاج خلايا الدم الحمراء ، في حين أن حمض الفوليك وفيتامين ب 12 ضروريان لدعم نمو الجنين الصحي، تشمل الأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من الحديد اللحوم الحمراء والدواجن والمأكولات البحرية والفاصوليا والسبانخ والحبوب المدعمة، يوجد حمض الفوليك في الخضروات الورقية الخضراء والحمضيات والحبوب المدعمة، ويوجد فيتامين ب 12 في اللحوم والأسماك ومنتجات الألبان.

تناول المكملات:

إذا كنت غير قادر على الحصول على ما يكفي من الحديد أو حمض الفوليك أو فيتامين ب 12 من خلال نظامك الغذائي ، فقد يوصي طبيبك بالمكملات الغذائية. يمكن أن تؤخذ على شكل أقراص أو حقن.

علاج أي حالات كامنة:

يمكن أن يكون فقر الدم ناتجًا عن حالة طبية أساسية ، مثل نزيف الحيض الغزير ، أو اضطراب المناعة الذاتية ، أو حالة الجهاز الهضمي، إذا كنت تعاني من فقر الدم ، فسيقوم الطبيب بإجراء فحوصات لتحديد السبب الأساسي وتقديم العلاج المناسب.

العادات الصحية:

إلى جانب تحسين النظام الغذائي وتناول المكملات الغذائية ، من الضروري أيضًا ممارسة الرعاية الذاتية الجيدة، وهذا يعني الحصول على قسط كافٍ من الراحة وتقليل التوتر وتجنب السلوكيات التي يمكن أن تؤدي إلى تفاقم فقر الدم ، مثل التدخين.

علاجات الخصوبة:

إذا كنت تواجه صعوبة في الحمل بسبب فقر الدم ، فقد ترغب في التفكير في علاجات الخصوبةن يمكن أن تشمل هذه الأدوية تحفيز الإباضة أو التلقيح داخل الرحم أو الإخصاب في المختبر.