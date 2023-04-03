خبير اقتصاد سعودى لـ"اليوم السابع" عن قرار الخليج خفض إنتاج النفط: يحقق التوازن

إيمان حنا

قال المحلل الاقتصادى السعودى الدكتور محمد الطيار، إن قرار الدول الأعضاء فى أوبك وأوبك بلس بخفض الإنتاج النفطى اليومى طواعيا، يحقق التوازن فى أسواق النفط.

وأضاف الطيار، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن الفائدة ستكون للجميع من هذا القرار، وقال: "لا شك أن تخفيض النفط أتى بالتنسيق والتشاور فيما بينهم بمعدل مليون ونصف المليون برميل نفط يوميا، وهذا القرار داعم لاستقرار أسواق النفط، على المدى المتوسط والمدى البعيد، وتحقيق قاعدة "لا ضرر ولا ضرار" سواء للمنتج أو المستلك أو المصدرين الذين لا يرغبون فى أسعار غير حقيقية للخام.

أضاف أن القرار يحقق الفائدة للجميع، وسنرى نتائجه فى مسار الأسواق خلال الفترة القادمة.

ويعقد تحالف "أوبك +" الاجتماع الثامن والأربعين للجنة المراقبة الوزارية المشتركة لأوبك والدول غير الأعضاء في منظمة أوبك (JMMC) اليوم الإثنين عن بعد، بمشاركة الجزائر، والمملكة العربية السعودية، والإمارات العربية المتحدة، وروسيا، والعراق، وكازاخستان، والكويت، ونيجيريا، وفنزويلا، وسيخصص هذا الاجتماع لدراسة مستوى الامتثال لالتزامات الحد من الإنتاج الطوعي لدول إعلان التعاون لشهري يناير وفبراير.

ويتعين على الوزراء المسؤولين عن النفط في لجنة المراقبة تقييم ظروف وآفاق التطور قصير المدى لسوق النفط العالمي.

يذكر أن الدول الأعضاء فى منظمة أوبك وتحالف أوبك بلس وفى مقدمتهم دول الخليج، قررت ، مساء أمس الأحد، تخفيض إنتاجها من النفط بداية من مايو المقبل وحتى نهاية العام الحالى، بمقدار مليون ونصفالمليون برميل نفط يوميا ، وأرجعت ذلك إلى السعى للحفاظ على توازن سوق النفط العالمى.