حملات مكثفة خلال رمضان لإزالة مخالفات البناء والتعديات بحى المعصرة والتبين

كتب سيد الخلفاوى

تابعت المهندسة جيهان عبد المنعم نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، جهود أحياء المنطقة الجنوبية لإعلاء كلمة القانون والضرب بيدٍ من حديد ضد جميع المخالفين، حيث تابعت جهود حي المعصرة بقيادة اللواء عمرو عيسوي رئيس الحي وبالتنسيق مع إدارة المتابعة الميدانية في حملة استهدفت إزالة في المهد لملعب مخالف بشارع كورنيش النيل خلف مساكن منتصر وجار اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

ومواصلة لجهود الحي في الحد من المخالفات وإزالتها في المهد تم هدم مباني مخالفة حديثه ومصادرة المضبوطات، وذلك بكورنيش النيل عمارات السعودية أعلى عمارة أجياد وجار اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

كما قامت الإجهزة التنفيذية بحى التبين برئاسة الدكتور أحمد إبراهيم القزاز رئيس الحي، ومحمود عبد السميع سكرتير عام الحى والمتابعة الميدانية وإدارة الإشغالات وفنى الإسكان والإدارات المعنية بالمرور اليومى على حى التبين وإيقاف أعمال تحويل من سكنى لتجارى وتعدى على أملاك الدولة خلف بلوك 19 مساكن المرازيق ، وتم إيقاف الأعمال والإزالات فى المهد والتنبيه على مشرفي المربعات باستمرار المتابعة اليومية لرصد جميع مخالفات البناء والتعامل معها بمنتهي الحزم والإزالة الفورية في المهد واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وجار استكمال الأعمال.

يأتى ذلك فى اطار شن الحملات المكثفة والعمل على مدار اليوم مع تكثيف الحملات الصباحية والمسائية خلال شهر رمضان تنفيذا للتوجيهات التى اصدرتها المهندسة جيهان عبد المنعم نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية فى هذا الشان للارتقاء بجميع شوارع وميادين احياء المنطقة وتوفير جميع الخدمات المقدمة المواطن بشكل حضارى و منع اى مخالفات او تجاوزات تنفيذا لتعليمات محافظ القاهرة.