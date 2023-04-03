حفل تنصيب اتحاد الطلاب.. رئيس جامعة بنها: الاتحادات الطلابية مصنع قيادات المستقبل

القليوبية إبراهيم سالم

شهد الدكتور جمال سوسة، رئيس جامعة بنها ، احتفالية تنصيب اتحاد طلاب الجامعة للعام الجامعي 2022/2023، وخلال كلمته، وجه رئيس جامعة بنها، التهنئة إلى أعضاء اتحاد طلاب الجامعة الفائزين برئاسة وعضوية الاتحاد للعام الجامعي الحالي، وذلك بعد اجتياز عملية انتخابية ديمقراطية شارك فيها طلاب الجامعة، واتسمت بالنزاهة والشفافية مؤكدًا دعمه الكامل لاتحاد الطلاب لتحقيق مصالح الطلاب والطالبات.

وأشار "سوسة"، خلال كلمته، إلى أن الاتحادات الطلابية هي مصنع القيادات المستقبلية، ونبض وصوت الطلاب، وقناة الوصل بين الطلاب وقيادات وإدارات الجامعة المختلفة، مضيفًا أن الدولة المصرية تُولي اهتمامًا كبيرًا بالأنشطة الطلابية لشباب الجامعات بهدف دعم قدرات الشباب لخدمة المجتمع.

واستكمل رئيس جامعة بنها، أن الجامعة تحرص على تقديم كافة أوجه الدعم لطلابها وتسعى لتوفير بيئة تعليمية متميزة وتولي النشاط الطلابي اهتمامًا كبيرًا حرصًا منها على بناء شخصية الطلاب والطالبات ليصبحوا شبابًا واعدين، يسهمون في بناء مستقبل أفضل لمصر.

وأثنى "سوسة"، على المجهودات التي بذلتها اتحادات الطلاب السابقة بالجامعة وما قدمونه من جهد متميز وملموس للارتقاء بالأنشطة الطلابية على مدار السنوات السابقة، مشيرًا إلى ثقته بأن كوادر الاتحاد الجدد سيبذلون أقصى ما في جهدهم لاستكمال البناء على المكتسبات التي تحققت من قبل والعمل على تطويرها واستحداث أنماط عمل جديدة تسهم في رفع مكانة الجامعة لتحتل مكانتها المرموقة في مصاف الجامعات الدولية، موضحًا أن جامعة بنها حققت مراكز متميزة على مستوى الجامعات المصرية في مختلف الأنشطة الطلابية.

وفي ختام كلمته، وجه رئيس جامعة بنها، أعضاء الاتحاد الجدد بضرورة بذل المزيد من الجهد والعطاء والمشاركة في تنفيذ كل المبادرات المجتمعية والتواصل المستمر مع طلاب الجامعة لفهم مشكلاتهم، والتواصل مع الجامعة لدعمهم وحل مشكلاتهم، مؤكدًا أن قيادات الجامعة سيقدمون كل الدعم لاتحاد الطلاب في سبيل تحقيق رؤية ورسالة الجامعة ورفعة وطننا الغالي مصر.

من جانبه أوضح الدكتور تامر سمير، نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، أن الجامعة تولي اهتماما كبيرًا لدعم الأنشطة الطلابية وتسعي إلى توفير جميع الإمكانيات لإنجاح الأنشطة والمبادرات الطلابية، مشيرًا إلى تحقيق أبناء الجامعة للعديد من الإنجازات في مختلف المسابقات والأنشطة الطلابية كذلك حصولهم دوما على جوائز ومراكز متقدمة في مختلف المسابقات الذين شاركوا فيها على مستوى الجامعات، موضحًا أهمية السعى لتحقيق مزيد من الإنجازات في كافة الأنشطة والمسابقات الرياضية.

من جانبه أشار الدكتور خالد عيسوي، منسق عام الأنشطة الطلابية بالجامعة، إلى أن اتحاد الطلاب وسيلة لصنع القيادات والكوادر موضحًا أن الاتحاد هو أحد حلقات الوصل الهامة بين الطلاب والقيادات الجامعية للتعرف على مشكلات الطلاب والطالبات والعمل على حلها.

حضر الاحتفالية الدكتور تامر سمير، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور خالد عيسوي، منسق عام الأنشطة الطلابية بالجامعة، والدكتور مصبح الكحيلى، مدير عام رعاية الشباب، بجانب رئيس اتحاد طلاب الجامعة، وعدد من عمداء الكليات، وأعضاء هيئة التدريس وطلاب وطالبات الجامعة.