حسن الخاتمة.. وفاة مواطن بالأقصر بعد رفعه الأذان فى مسجد بالطود

الأقصر - أحمد مرعى

شهدت محافظة الأقصر، مساء أمس الأحد، وفاة مواطن يبلغ من العمر66 عاماً، وهو يؤدى صلاة المغرب بمسجد الإمام علي بعزبة الجرادات بمدينة الطود جنوب المحافظة.

وكان المواطن أحمد سعدى يونس حفنى قد خرج إلى المسجد المجاور لمنزله صائما وقام بأذان صلاة المغرب ثم أقام الصلاة واصطف مع المصلين لأداء صلاة المغرب جماعة بطريقة عادية جدا، وفى الركعة الثانية فارق الحياة وسط حالة من الصدمة التى انتابت رواد المسجد وعائلته بسبب الوفاة المفاجئة التى وصفوها بحُسن الخاتمة.

وتوافد أهالى القرية والقرى المجاورة لأداء صلاة الجنازة عقب صلاة العشاء والتراويح داخل المسجد الذى فاضت روحه به، والذى كان قد شارك فى تأسيسيه وكان حريصا على صلاة الجماعة به وخدمته، ثم تم تشييع الجنازة ودفنه بمدافن العائلة بمدينة الطود.