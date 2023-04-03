حرق أتوبيسين.. سائق يعترف: انتقمت من مدير المدرسة لخلافات قديمة

كتب: محمود عبد الراضى – محمد أبو ضيف

لذة الانتقام دفعت سائق لارتداء ملابس حريمي والتسلل بها لمكان وجود أتوبيسين في حدائق القبة بالقاهرة وسكب البنزين عليهما و اشعال النيران بهما واحتراقهما.

وقال المتهم ـ بعد القبض عليه ـ قررت الانتقام من مدير المدرسة ولجأت لارتداء ملابس حريمي للتخفي.

ونجحت الداخلية في ضبط مرتكب واقعة إضرام النيران بمركبتي "أتوبيس" تابعين لإحدى المدارس بالقاهرة، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة حدائق القبة بمديرية أمن القاهرة بنشوب حريق بمركبتي "أتوبيس" تابعين لإحدى المدارس الخاصة بدائرة القسم، وعلى الفور انتقلت قوات الإدارة العامة للحماية المدنية بالقاهرة وتمكنت من السيطرة على الحريق وإخماده، دون حدوث ثمة إصابات.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن التوصل إلى أن وراء ارتكاب الواقعة سائق مقيم بدائرة القسم، وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة، وأضاف بأنه نظراً لوجود خلافات سابقة بينه وبين مدير المدرسة، قام بارتداء ملابس نسائية والتوجه لمحل الواقعة وسكب مادة قابلة للاشتعال "بنزين" من جركن كان بحوزته وإضرام النيران بالسيارتين، وإرتدائه للملابس النسائية للحيلولة حتى لا يتمكن أحد من التعرف عليه، وتم بإرشاده ضبط الملابس المستخدمة فى ارتكاب الواقعة فتم اتخاذ الإجراءات القانونية.