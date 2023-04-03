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جامعة الزقازيق توجه قافلة بيطرية لعزبة عرب المحاسن بالشرقية

الإثنين، 03 أبريل 2023 11:01 م
جامعة الزقازيق توجه قافلة بيطرية لعزبة عرب المحاسن بالشرقية القافلة البيطرية
الشرقية - حمدى عبد العظيم

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نظمت اليوم كلية الطب البيطرى جامعة الزقازيق، قافلة بيطرية لعزبة عرب المحاسن التابعة لمركز الزقازيق محافظة الشرقية ضمن فعاليات خطتها السنوية لخدمة المجتمع وتنمية البيئة للعام 2022/2023 وآليات جامعة الزقازيق لخدمة المجتمع والبرنامج الرئاسى لتنمية البيئة. 



ونفذت القافلة تحت إشراف الدكتور نصر عبد الوهاب محمد عميد الكلية والدكتور عصمت إبراهيم السعيد وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وتنظيم الدكتور لماح عبد السميع مدير إدارة البيئة بالتنسيق مع الجمعيات الأهلية، حيث شارك فيها زملاء وأطباء المستشفى البيطرى التعليمى برئاسة الدكتور محمد عبد الله غنيمى.


تم الكشف على 196 حالة حيوانات، 2870 حالة طيور وأرانب وتشخيصها وعلاجها وصـــــرف الأدوية والتطعيمات اللازمة ورش الحيوانات ضد الطفيليات الخارجية والمسببة للأمراض مجاناً فى إطار مساهمة الجامعة فى البرنامج الرئاسى لتنمية الريف المصرى " حياة كريمة " والتخفيف عن المواطن الشرقاوى والنهوض بمستواه المعيشى وتنمية الثروة الحيوانية.


 جدير بالذكر أن تنظيم القافلة يأتى ضمن آليات الجامعة فى خدمة المجتمع وتنمية البيئة، حيث تقوم الكلية بتوجيه قافلة أسبوعياً لإحدى القرى الأكثر احتياجاً مدعمةً بأهم التخصصات والمستلزمات الطبية البيطرية وكذلك الأدوية اللازمة والتى تصرف جميعها مجاناً لخدمة أهالى القرى والحفاظ على الثروة الحيوانية والتى تعد مصدر للدخل والغذاء وضمن الحياة الكريمة للمربين. 





 

 


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