اليوم السابع
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الإثنين، 03 أبريل 2023 08:00 ص
أكرم القصاص
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توقعات بفوز "ميلاتوفيتش" بانتخابات الرئاسة في الجبل الأسود

الإثنين، 03 أبريل 2023 08:00 ص
توقعات بفوز "ميلاتوفيتش" بانتخابات الرئاسة في الجبل الأسود ميلاتوفيتش
أ ش أ

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كشفت توقعات أولية عن فوز رجل الاقتصاد ياكوف ميلاتوفيتش بالانتخابات الرئاسية في مونتنيجرو (الجبل الأسود).

وأوضح معهد أبحاث الانتخابات «تشيمي» أن ميلاتوفيتش حصل على 60.1% من أصوات الناخبين بعد فرز 62.7% منها.

وذكر المعهد أن الرئيس الحالي ميلو دوكانوفيتش حصل على 39.9% من أصوات الناخبين.

وتعني خسارة التصويت أن دوكانوفيتش، الذي شكَّل سياسات الدولة لأكثر من ثلاثة عقود، خسر آخر منصب له في السلطة.

وكان دوكانوفيتش تولَّى مناصب مختلفة في حكومات مونتينيجرو على مدى معظم العقود الثلاثة الماضية، وخدم في منصب رئيس الوزراء ست ولايات منذ عام 1991

 


ميلاتوفيتش

انتخابات الرئاسة في الجبل الأسود

الجبل الأسود

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مونتنيجرو



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