اليوم السابع
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الإثنين، 03 أبريل 2023 03:07 م
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تعرف على أهم التوصيات والتنبيهات الزراعية من مركز معلومات المناخ

الإثنين، 03 أبريل 2023 01:38 م
تعرف على أهم التوصيات والتنبيهات الزراعية من مركز معلومات المناخ زراعة القطن
كتبت أسماء نصار

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يسود اليوم ارتفاع في درجات الحرارة بقيم ما بين 5 – 8° درجات مئوية ليستقر الطقس ويكون ربيعي طبيعي حار إلى مائل للحرارة نهاراً - بارد إلى مائل للبرودة ليلاً" على كافة الأنحاء.
 
وتنشط الرياح في صورة هبات عاصفة على مناطق أقصى شمال غرب البلاد "السلوم – سيوة – غرب مطروح".
 
وكانت أهم التوصيات والاحتياطات والتنبيهات الزراعية التى وضعها الدكتور محمد على فهيم رئيس مركز معلومات المناخ بوزارة الزراعة واستصلاح الاراضى كالتالى:
 
1- القمح المتأخر "المنزرع في ديسمبر" يلزم لإجراء الري اختيار توقيتات هدوء الرياح مع إضافة البوتاسيوم "هام" في آخر ريتين .
 
2- يمكن البدء في زراعة عروة المحاصيل الصيفية البدرية "الذرة – فول الصويا – عباد الشمس -السمسم – الفول السوداني – القطن “ وكذلك الشتل الربيعي للخضر الصيفية واشجار الفاكهة .
 
3- إجراء كل العمليات المؤجلة للفاكهة "الري باعتدال – التسميد عالي الفسفور أساسي – الرش (أساسي الكالسيوم/ بورون)".
 
4- البدء في معالجة تأثير الفترات الباردة على محاصيل الخضر (الانفاق والمكشوف) باتباع خطوات علاج "التنفيل".
 
5- تكثيف إضافة البوتاسيوم لمحاصيل الحبوب العطرية رشاً “كمون – يانسون – شمر – كراوية – كسبرة “ والمحاصيل الأرضية تسميداً “بطاطس – بنجر – بصل – ثوم".

مركز معلومات المناخ

وزارة الزراعة

الطقس

المحاصيل الزراعية



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