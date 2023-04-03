اليوم السابع
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تطوير 433 شارعا فى بولاق الدكرور و54 بالوراق فى الجيزة.. اعرف التفاصيل

الإثنين، 03 أبريل 2023 01:03 م
تطوير 433 شارعا فى بولاق الدكرور و54 بالوراق فى الجيزة.. اعرف التفاصيل تركيب الإنترلوك
كتبت - مرام محمد

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تبنت محافظة الجيزة خطة لتطوير ورفع كفاءة الشوارع والطرق الضيقة ورصفها بالإنترلوك بنطاق أحياء المحافظة؛ لتسهيل حركة سير المواطنين والارتقاء بمستوى معيشتهم والخدمات المقدمة لهم، وذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة.
 
ويوضح "اليوم السابع" في السطور التالية تفاصيل خطة رصف شوارع الجيزة بالإنترلوك
 
-انتهت المحافظة من أعمال تطوير ورفع كفاءة وتركيب بالإنترلوك ورصف لـ433 شارعا بحى بولاق الدكرور، ضمت:
-77 شارعا من متفرعات منطقة الجمعية وناهيا.
-167 شارعا بمنطقة صفط اللبن الجديدة.
-92 شارعا بعزبة الأمين.
-15 شارعا من متفرعات شارع جمال عبد الناصر.
-77 شارعا بمنطقة أرض اللواء والمساكن.
-رصف الطبقة الأسفلتية لـ5 شوارع وهى ترعة عبد العال 2 وعبد السلام محمد والملكة والمجارى وسيد محمود.
 
-انتهت المحافظة من تنفيذ أعمال تطوير ورفع كفاءة ورصف وتركيب بالإنترلوك لـ54 شارعا بحي الوراق، ضمت:
شوارع حيوية وجانبية ومتفرعات بمناطق وراق العرب ووراق الحضر وجزيرة محمد بحي الوراق وشوارع الإسكان والمسابك ومتفرعات الغاز والعروبة.
 
-انتهت المحافظة من أعمال رصف بالإنترلوك لحوالى 52 شارعا بمركز العياط واستكمال رصف شارع محمد فؤاد أبو هميلة.
 
-يشهد مركز ومدينة كرداسة، أعمال تركيب بلاط الإنترلوك لـ47 شارعا بمتفرعات شارع الشيخ الجديد وشارع السوق الجديد وشارع جمال عبد الناصر.
 
-خصصت المحافظة 12 مليون جنيه لرصف ورفع كفاءة وتطوير وتبليط 36 شارعا بالإنترلوك من المتفرعات والشوارع الجانبية بمنطقة كفر غطاطي التابعة لحي الهرم والتي تعاني من وجود نقص بالخدمات خاصة فيما يتعلق بالبنية التحتية.

محافظة الجيزة

تطوير الطرق

رصف الشوارع

الجيزة

تطوير الطرق في الجيزة



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