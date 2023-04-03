تشيع جثامين 3 أشقاء لقوا مصرعهم خنقا في حريق منزلهم بالشرقية

البداية بتلقى الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، إخطار يفيد نشوب حريق بشقة سكانية بقرية كفر محمد أحمد التابعة لمركز منيا القمح، وانتقلت الأجهزة الامنية بمركز شرطة منيا القمح لموقع البلاغ وهرعت سيارات الحماية المدنية، لإخماد الحريق.

وتبين نشوب حريق بوحدة سكانية، ويرجح ان يكون الحريق بسبب ماس كهربائي واسفر الحريق عن مصرع 3 اشقاء هم كل من" رحمة" 13 سنة و"إياد" 11 سنة و"عبد الرحمن" 3 سنوات،وأصيب شقيقهم الرابع" أسر "8 سنوات إثر اختناقهم في الحريق الذي نشب بشاشة التليفزيون، بسبب ماس كهربائي وتم السيطرة على النيران من قبل الأهالي، وجاري تحرير محضر بالواقعة واحالته للنيابة العامة،التى طلبت تحريات المباحث حول الواقعة.

وأصيب 9 أشخاص بإصابات متنوعة ما بين كسور وسحجات وكدمات وجروح متفرقة بأنحاء الجسد، صباح اليوم، إثر تعرضهم لحادث انقلاب سيارة ربع نقل، بأرض زراعية بطريق "منيا القمح - الزقازيق" نطاق محافظة الشرقية، وتم نقلهم إلى مستشفى الزقازيق الجامعى لتلقى الإسعافات الأولية.

البداية بتلقى الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، إخطار يفيد بورود حادث انقلاب سيارة ربع نقل بأرض زراعية بطريق " منيا القمح - الزقازيق"، مما أسفر عن إصابة 9 بإصابات متنوعة،جرى الدفع بمرفق الإسعاف وتم نقل المصابين إلى مستشفى الزقازيق الجامعى لتقديم الإسعافات الأولية لهم والعلاج اللازم، تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وتم رفع آثار الحادث من الطريق وتسيير الحركة المرورية أمام حركة المركبات.

وفى سياق متصل أصيب مواطن بسحجات وكدمات متفرقة بأنحاء الجسد، إثر تعرضه لحادث انقلاب سيارة بالطريق الإقليمى اتجاه العاشر من رمضان أمام محطة القطار الكهربائي، وتم الدفع بمرفق الاسعاف ونقله الى مستشفى العاشر الجامعى لتلقى الإسعافات الأولية والعلاج اللازم وتم رفع أثار الحادث من الطريق وتسيير الحركة المرورية