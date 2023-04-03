تستهدف 84 عاملا.. تعليم قوص بقنا يدشن مبادرة محو أمية عمال الخدمات بالمدارس

وأكد طارق نور الدين، مدير عام إدارة قوص التعليمية، أن مبادرة محو أمية عمال الخدمات بمدارس قوص، بالتعاون مع إدارة تعليم الكبار بمركز قوص جاءت ملبية لرؤية القيادة السياسية من خلال تنفيذ استراتيجية الدولة ٢٠٣٠، ضمن مبادرة الرئيس الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، فى ظل بناء ركائز الجمهورية الجديدة من خلال رؤية مصر بلامية.

وأشار إبراهيم أحمد، مدير إدارة تعليم الكبار بقوص، إلى أن جهود حسيسة بين الإدارة وتعليم قوص تتم من أجل تصفير ملف الأمية بين عمال الخدمات المعاونة بمدارس قوص، مشيرا إلى أنه بعد إجراء عملية الحصر الفعلى للعمال والكشف عنها من خلال قاعدة بيانات محو الأمية تبين أن المستهدفين من المبادرة هم 130 عامل خدمات منهم 8 عمال اجتازوا اختبار القراءة والكتابة ونجحوا بالفعل وينقصهم بعض الإجراءات الإدارية للحصول على شهادة النجاح، بينما يوجد 38 عامل اتموا فترة التعلم بفصول محو الأمية بالفعل وسيعقد امتحان فورى خلال ايام، لتبقى لدينا 84 عامل سيتم الحاقهم بفصول تعليم الكبار عقب اجازة عيد الفطر المبارك ليحصلوا على البرنامج التدريبي المكثف تمهيدا لعقد امتحان نهائى لهم يؤهلهم للحصول على شهادات محو الأمية.

استقبل طارق نور الدين، مدير عام إدارة قوص التعليمية، اليوم الإثنين، بمكتبه، إبراهيم أحمد، مدير إدارة تعليم الكبار بقوص، ورمضان سعيد مسؤول العلاقات العامة لدراسة آلية تنفيذ مبادرة محو أمية عمال الخدمات التابعين لتعليم قوص، والبالغ عددهم 84 عاملا طبقا لإحصاء إدارة الشئون المالية والإدارية (تنسيق الإداريين والعمال) بالإدارة.