تحصين 450 ألف و322 رأس ماشية بالشرقية ضد الأمراض الوبائية

حصنت مديرية الطب البيطري بالشرقية ، 228 ألف و 11 رأس ماشية للوقاية من مرض الحمى القلاعية و 222 ألف و 311 رأس ماشية للوقاية من مرض حمى الوادي المتصدع، في إطار الحملة القومية للتحصين ضد مرضي الحمى القلاعية و حمى الوادي المتصدع والتي بدأت أعمالها في 4 مارس الماضي.

وقال الدكتور إبراهيم محمد متولي وكيل الوزارة مدير مديرية الطب البيطري، انه عبر180 لجنة خلال شهر من الحملة تم تحصين 450 ألف و 322 رأس ماشية مابين تحصين 228 ألف و 11 رأس ماشـية للوقاية من مرض الحمى القلاعية و222 ألف و 311 ماشية للوقاية من مرض حمى الوادي المتصدع وترقيم وتسجيل8024 رأس ماشية ، مشيراً إلى أن المديرية قامت بزيارات ميدانية للقرى بجميع مراكز و مدن المحافظة للتوعية الإرشادية عن أهمية التحصين ضد مرضي الحمى القلاعية و حمى الوادي المتصدع وتم عقد 478 ندوة و جولة إرشادية وتسيير سيارات إرشادية متنقلة بين القرى لتعريف المربين بالمرضين وأعراضهما ، ومدى خطورتهما على الثروة الحيوانية وأهمية التحصين بصورة دورية لتجنب إصابة الحيوانات بالمرضين وتقليل الخسائر الناتجة.

وتيسيرا على المواطنين،أضاف مدير مديرية الطب البيطري أن لجان التحصين باشرت عملها في المقار المعدة لها أو بالانتقال إلى المربين بمنازلهم للتحصين وترقيم الحيوانات والتى بلغ عددها 480 لجنة متابعة لتيسير العمل وتذليل العقبات، مشيدا بإقبال المواطنين للحملة نظرا لزيادة الوعي البيطري لديهم بخطورة المرض والأهمية القصوى للتحصين وذلك لتحقيق أهداف الحملة القومية للحفاظ على الثروة الحيوانية بالمحافظة وزيادة إنتاجيتها.