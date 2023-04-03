اليوم السابع
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الإثنين، 03 أبريل 2023 03:50 م
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بولندا تستقبل 22 ألفا و600 لاجئ من أوكرانيا خلال 24 ساعة

الإثنين، 03 أبريل 2023 03:00 م
بولندا تستقبل 22 ألفا و600 لاجئ من أوكرانيا خلال 24 ساعة الحرب الروسية الأوكرانية
وارسو (أ ش أ)

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أعلنت وكالة حرس الحدود البولندية اليوم الاثنين، وصول نحو 22 ألفا و600 لاجئ من أوكرانيا خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالى الأوكرانيين الفارين إلى بولندا منذ شهر فبراير من العام الماضى إلى أكثر من 8ر10 مليون لاجئ.

وأوضحت الوكالة - حسبما ذكر راديو "بولندا" في نشرته الناطقة بالإنجليزية - أن حوالي 45 ألفا و300 شخص غادروا بولندا أمس (الأحد) عائدين إلى أوكرانيا مرة أخرى، مشيرة إلى أن إجمالي عدد الأوكرانيين العائدين إلى بلادهم تجاوز 9 ملايين شخص.
 

وكانت بولندا قد مررت في شهر مارس عام 2022 مشروع قانون يقدم حزمة دعم للاجئين الأوكرانيين الفارين من بلادهم، ويمنحهم إقامة قانونية، ويكفل لهم حق الحصول على التعليم والرعاية الصحية والخدمات الاجتماعية.
 


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