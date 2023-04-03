وذكر الكرملين أن "الصندوق سيدعم الذين شاركوا فى العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا، وكذلك الأشخاص الذين شاركوا في الأعمال القتالية منذ 11 مايو 2014 في (دونباس)".

وأضاف الكرملين أن "الصندوق سيساعد أفراد عائلات الذين توفوا أثناء أداء المهام أو بعد تسريحهم من الخدمة العسكرية، إذا حدثت الوفاة نتيجة إصابة أو مرض أصيب به أثناء المشاركة في الأعمال القتالية".