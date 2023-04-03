بالأسماء.. إصابة 9 أشخاص فى انقلاب سيارة بالطريق الصحراوى بأسوان

أسوان - عبد الله صلاح السبيع

أصيب 9 أشخاص، اليوم، الاثنين، فى حادث انقلاب سيارة ميكروباص، على الطريق الصحراوى الغربى بأسوان بالقرب من محور دراو، وتم التعامل مع المصابين فى الحادث ونقلهم إلى المستشفى لتلقى الرعاية الطبية اللأزمة.

تلقى مرفق إسعاف أسوان، تحت إشراف الدكتور محمد الدخيلى، مدير المرفق، إخطارا يفيد بانقلاب سيارة ميكروباص، بالطريق الصحراوى الغربى بالقرب من مدخل كوبرى بنبان، ووجه مدير المرفق الدفع 6 سيارات إسعاف لموقع الحادث.

وبالانتقال، تبين إصابة 9 أشخاص تم نقلهم إلى مستشفى أسوان التخصصى بالصداقة الجديدة، لتلقى الرعاية الطبية اللأزمة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

وتبين أن المصابين هم: محمد أدم خميس 25 سنة، مصاب بكدمات وسحاجات متفرقة بالجسم، وعبد الماجد صبور غادر 26 سنة، مصاب بكدمات وسحاجات متفرقة بالجسم، وعوض يحيى حسن 26 سنة، مصاب كدمات وسحاجات متفرقه بالجسم، وبدر الدين محمد ادم 23 سنة، مصاب كدمات وسحاجات متفرقة بالجسم، وأحمد عبد المالك عبد المالك 53 سنة، مصاب اشتباه كسر بالذراع الأيسر، ومصطفى يونس عبدالكريم 47 سنة، مصاب جرح نافذ بالرأس، ومحمد سعد على 49 سنة، مصاب اللام بالكتف الأيسر، ومحمد حسين سيد 32 سنة، مصاب كدمات بالقفص الصدرى وكدمات بالرأس، ومحمد عبد الموجود عبد النعيم 35 سنة، أسعف بالمكان وترك.