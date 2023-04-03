بابا الفاتيكان لرؤساء معهد الضمان الاجتماعى: لا تنسوا العمال الأجانب

فاطمة شوقى

قال البابا فرنسيس، بابا الفاتيكان، مخاطبا لرؤساء المعهد الوطني الإيطالي للضمان الاجتماعي "أشكركم على الخدمة التي تقومون بها لدعم العاملين والعاملات وضمان المساعدة للأشخاص العاطلين عن العمل ولصالح المرضى أو المسنين".

ووفقا لإذاعة الفاتيكان، فقد استقبل البابا صباح الاثنين في الفاتيكان مدراء معهد الضمان الاجتماعي في الذكرى الـ125 على تأسيسه، وللمناسبة وجه كلمة رحب بها بضيوفه وقال إن موضوع الضمان هو موضوع مهم اليوم أكثر من أي وقت مضى.

وأضاف بابا الفاتيكان "أما اختيار الاستدامة فيجيب على مبدأ أنه من غير العدل أن نسلم الشباب أعباء ثقيلة لا رجعة فيها، من ناحية أخرى، يشكل الضمان الاجتماعي شكلاً من أشكال الشؤون الاجتماعية التي تحافظ على تماسك الأجيال المختلفة.

وأضاف البابا فرانسيس "لا ينبغي أن ننسى أن العمال الأجانب الذين لم يحصلوا بعد على الجنسية الإيطالية يساهمون أيضًا في نظام التقاعد ، ستكون علامة جيدة أن نكون قادرين على أن نعبر لهم عن امتناننا على كل ما يقومون به، يذكرنا الضمان الاجتماعي أيضًا بأن جميع الأمور مرتبطة ببعضها البعض، وأننا نعتمد على بعضنا البعض".

وشدد بابا الفاتيكان على أن "النداء الأول هو رفض العمل غير المعلن عنه. في الوقت الحالي، في الواقع يبدو أنه يحمل فوائد اقتصادية للفرد، ولكنّه مع الوقت لا يسمح للعائلات بأن تساهم في نظام المعاشات التقاعدية وتستفيد منه وفقًا للعدالة، حيث أنه يشوه سوق العمل ويعرض العمال لأشكال الاستغلال والظلم"

أما النداء الثاني للبابا، فهو "رفض استغلال العمل غير المستقر الذي يؤثر على خيارات الشباب الحياتية ويجبرهم أحيانًا على العمل حتى يشيخوا.

وخلص البابا الى القول، إن "الضمان الاجتماعي يمثل شكلاً من أشكال المشاركة في رفاهية الفرد ورفاهية الآخرين. فيما يعد تخصيص الموارد الاقتصادية وضمان الحصول على الرعاية الصحية خيورًا ثمينة تعرف كيف تحافظ على تماسك مواسم الحياة المختلفة.