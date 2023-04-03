انطلاق منتدى الحوار الوطني للشباب غدا في البحيرة تحت شعار "من الشباب للشباب"

أكد الدكتور إبراهيم خصر وكيل وزارة الشباب والرياضة بالبحيرة، تكثيف الجهود لتنفيذ كافة المشروعات والمبادرات التى تساهم فى رفع مستوى الوعى لدى الشباب بكافة القرى والمراكز خاصة بالمناطق النائية، مضيفا أنه جار تنفيذ فعاليات منتدى الحوار الوطنى للشباب فى نسخته الثانية بمحافظة البحيرة، والتى يشارك فيها عدد كبير من الشباب والفتيات على مستوي 15 إدارة شباب فرعيه علي مستوي المحافظة.

وأوضح وكيل وزارة الشباب بالبحيرة، أنه تم تنفيذ فاعليات منتدى الشباب بعدد 4 مراكز وهى الرحمانية وكوم حمادة ورشيد وإيتاى البارود وسيتم عقد فعاليات الملتقى غدا الثلاثاء بمركز شباب الدلنجات ، مشيرا إلى أن منتدى الشباب يهدف فى الأساس رفع مستوى الوعى الثقافى والاجتماعي لدى الشباب عن طريق عقد الندوات وورش العمل لاهم القضايا التي تحظى بأولويات الشباب وطرح بعض الحلول لها وكذلك عرض رؤي ومقترحات الشباب ليتم تجميعها لمناقشتها فى ختام فاعليات المنتدى بمدينة دمنهور.

يذكر أن وزارة الشباب قد أطلقت منتدى الشباب بالبحيرة تحت شعار "حوار من الشباب للشباب"، برعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة والدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة لاستهداف أكثر من 5 آلاف شباب وفتاة بكافة مراكز المحافظة، ويتم تنفيذ منتدى الشباب بالتعاون بين الإدارة المركزية للبرلمان والتعليم المدنى و الإدارة العامة لبرلمان الشباب .

ويشتمل المنتدى على عدة محاور ومنها "التنمية الاجتماعية – التنمية الثقافية – التنمية الاقتصادية – التنمية السياسية – التنمية المستدامة.