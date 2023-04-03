انطلاق العروض الفنية والثقافية لقصور الثقافة بالممشى السياحى ببنى سويف

انطلقت فعاليات الأنشطة الثقافية التى تنظمها الهيئة العامة لقصور الثقافة، بالممشى السياحى لكورنيش النيل بمدينة بنى سويف، ضمن خطة الهيئة التى ينفذها فرع ثقافة بنى سويف، خلال شهر رمضان، وتشمل عروض فنية وأمسيات شعرية ومقاهى وسرادقات ثقافية، على مدار 10 أيام فى الفترة من 11 رمضان /1 أبريل الجارى، وحتى 20 رمضان /11 أبريل من نفس الشهر تحت رعاية المحافظ الدكتور محمد هانى غنيم.

وبدأت أولى الفعاليات بعرض لفرقة الأنفوشى للفنون الشعبية، ورشة خيامية، ورشة حلى، ومقهى الدكتور أحمد عتمان الثقافى وتضمنت أمسية شعرية لشعراء من بعض المحافظات والتى تشمل "القاهرة، الجيزة، بنى سويف، الفيوم، القليوبية، والعودة للجذور "شهادات ورؤى".

يذكر أن المحافظ قد وجه بتقديم كافة التسهيلات اللازمة لعقد تلك الفعاليات، لاسيما بعد اختيار الهيئة العامة لقصور الثقافة لمحافظة بنى سويف لتكون المحافظة المركزية لأنشطة شهر رمضان لهذا العام، ويتم خلالها تقديم عروض فنية ومركزية وأمسيات شعرية ومقاهى ثقافية متنوعة، بالممشى السياحى للكورنيش، والتى ستكون متاحة لجمهور المواطنين من أبناء المحافظة لحضورها بالمجان.

من جهته أوضح الدكتور أحمد خليفة مدير الإدارة العامة للثقافة بالمحافظة، أنه تم اختيار بنى سويف من قبل الوزارة، لتستضيف فعاليات أنشطة الهيئة العامة لقصور الثقافة خلال شهر رمضان، وسيتم تنفيذها "بالمدرجين الكبير والصغير" بالممشى السياحى لكورنيش النيل على مدار 10 أيام، وتتضمن : عروض لفرق: الفيوم للموسيقى العربية، بنى سويف الفنون الشعبية، الأنفوشى للفنون الشعبية، ورشة خيامية، ورشة حلى، ومقهى الدكتور أحمد عتمان الثقافى، ويتضمن: أمسية شعرية لشعراء محافظات "القاهرة، الجيزة، بنى سويف، الفيوم، القليوبية، القناطر للموسيقى العربية، فرقة بنى سويف لذوى الاحتياجات الخاصة، قنا للإنشاد الدينى، الفيوم للإنشادى الدينى، أبو صير للآلات الشعبية،، السلام للموسيقى العربية، بورسعيد للفنون الشعبية، شبين القناطر للغناء العربية، بنها للموسيقى العربية، عرب الفيوم البدوية.

كما تشهد باقى المراكز والمدن بالتزامن مع تلك الفعاليات، تقديم العديد من الأنشطة والفقرات والمحاضرات، والتى تستمر حتى 11 أبريل 2023 وتشمل: أمسيات شعرية، عزف وغناء منفرد، عروض ومواهب، مسابقة معلومات عامة، ورشة فنون تشكيلية، عرض الأراجوز، المسحراتى، أسبوع ثقافى للمواهب، ورشة السمع لذوى القدرات الخاصة، ومحاضرات عن "العاشر من رمضان يوم العزة والانتصار، تراث بلدنا الفلاح الفصيح، التغيرات المناخية وتأثيرها على كوكبنا، فضل الحضارة المصرية على العالم، التراث المادى واللامادى، ظرفاء العرب من التراث، الترجمة وتزاوج الحضارات، لمحة تاريخية حول الأدب العربى، لا للإدمان لا للمخدرات، السوشيال ميديا ومخاطرها، بالحب والتسامح تترقى الأمم، دور الثقافة فى مواجهة العنف، بنى سويف بين الماضى والمستقبل، المشروعات القومية والجمهورية الجديدة، مصر ملتقى الأديان والنسيج الواحد، الترابط والتراحم فى رمضان.