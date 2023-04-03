انتخاب مصر لمنصب نائب رئيس هيئة تدابير الصحة النباتية بالاتفاقية الدولية لوقاية النباتات

كتبت أسماء نصار

تلقى السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي تقريراً من الدكتور أحمد العطار رئيس الإدارة المركزية للحجر الزراعي يفيد بأنه تم انتخاب مصر لأول مرة لمنصب نائب رئيس هيئة تدابير الصحة النباتية بالاتفاقية الدولية لوقاية النباتات بالأمم المتحدة لمدة عامين .

جاء ذلك خلال اجتماعات الدورة السابعة عشر من هيئة تدابير الصحة النباتية (cpm17) بالاتفاقية الدولية لوقاية النباتات بالامم المتحدة (IPPC) والمنعقدة حاليا بمقر منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة "الفاو" بالعاصمة الإيطالية روما وهو الحدث الذي يجتمع فيه كل رؤساء الحجر الزراعي في العالم.

وقال العطار إنه تم اختيار مصر لهذا المنصب الدولي الهام من بين 184 دولة عضواً بالاتفاقية الدولية لوقاية النباتات بالأمم المتحدة حيث وافق جميع الحضور على هذا الاختيار، مشيرا إلى أنه عقب انتهاء فترة نائب الرئيس فإن مصر سوف تصبح المرشح الأساسي لتكون رئيس هيئة تدابير الصحة النباتية بالاتفاقيه.

وأضاف العطار أن هذا الإنجاز غير المسبوق يعزز من مكانة مصر في مجال الصحة النباتية والحجر الزراعي على المستوى الدولي كما يساعد في سرعة النفاذ للعديد من الأسواق التصديرية الهامة والتي تعرف بصعوبة النفاذ إليها هذا بالإضافة إلى المساهمة الفاعلة في حل العديد من المعوقات أمام الصادرات الزراعية المصرية علاوة على تبادل الخبرات والمشاركة في صناعة القرارات الدولية بالإضافة إلى ارتفاع مستوى مصداقية الحجر الزراعي المصري على المستوى الدولي.

الجدير بالذكر أن مصر ممثلة في وزارة الزراعة تشغل منصب رئيس المنظمة الإقليمية لوقاية النباتات في الشرق الأدنى وشمال أفريقيا وأنها أصبحت رئيسة مجموعة التخطيط الإستراتيجي وممثله في لجنة المعايير الدولية للصحة النباتية وممثلة في لجنة الخبراء.