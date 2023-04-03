اليوم السابع: مصر والسعودية علاقات المصير الواحد

ينشر اليوم السابع فى عدد الغد الكثير من الأخبار المحلية والعالمية، منها: الرئيس السيسى يعقد جلسة مباحثات ثنائية مع الأمير محمد بن سلمان.. بحد أدنى 125 جنيها شهريا ودون حد أقصى.. «المالية» تصدر قواعد صرف حزمة تحسين أجور العاملين.. علاوة دورية 8 %من الأجر الوظيفى للمخاطبين بالخدمة المدنية بدءا من أول إبريل

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