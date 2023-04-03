اليوم السابع
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"الوادى الجديد" تطلق شعلة أولمبياد المحافظات الحدودية اليوم

الإثنين، 03 أبريل 2023 04:00 ص
"الوادى الجديد" تطلق شعلة أولمبياد المحافظات الحدودية اليوم محافظة الوادى الجديد
الوادى الجديد-ماهر البهنساوى

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تستعد مديرية الشباب والرياضة بالوادى الجديد، اليوم الإثنين، لإطلاق شعلة أولمبياد المحافظات الحدودية - النسخة الرابعة 2023 على أرض المحافظة، بالاستاد الرياضى بمدينة الخارجة، فى تمام الساعة التاسعة مساءً، بمشاركة أكثر من 300 شاب وفتاة من الفرق واللاعبين المشاركين بالتصفيات ممثلين عن الجهات المشاركة (مراكز الشباب - الأندية الرياضية - جامعة الوادى الجديد - التربية والتعليم - الأزهر الشريف).
 
وقال بهاء شوقى مدير عام مديرية الشباب والرياضة بالمحافظة، أنه بانطلاق شعلة الأولمبياد، تبدأ مرحلة التصفيات الداخلية على مستوى المحافظة، فى الفترة من 3 حتى 15 أبريل الجارى، مؤكداً على أن الفرق واللاعبين أصحاب المراكز الأولى فى جميع الألعاب على مستوى المحافظة، سيتم تصعيدهم للمشاركة باللقاء الختامى بمحافظة مطروح خلال الفترة من 27 أبريل حتى 2 مايو المقبل.
 
وأضاف شوقى أن الأولمبياد تنظمه الإدارة المركزية للتنمية الرياضية والإدارة العامة للنشاط الطلابي، برعاية الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة واللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد. 

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