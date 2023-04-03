الناتو: عضوية أوكرانيا فى الحلف مرهونة بالانتصار على روسيا

وكالات

أعلن الأمين العام لحلف الناتو ينس ستولتنبرج، في مؤتمر صحفي في بروكسل، اليوم الاثنين، أن قضية عضوية الناتو لأوكرانيا لن تكون مهمة إذا لم تكسب الصراع مع روسيا.

وقال: "دون هذا النصر، مسألة العضوية لن تكون مهمة. ولهذه الغاية، قام الناتو وسيواصل تقديم دعم كبير لأوكرانيا".

في الوقت نفسه، أشار إلى أن موقف الناتو لم يتغير - ستصبح أوكرانيا عضوًا في الحلف.

في فبراير الماضي، قال رئيس البرلمان الأوكراني روسلان ستيفانتشوك إن أوكرانيا تتوقع تلقي دعوة للانضمام إلى حلف شمال الأطلسي في يونيو المقبل، في قمة الحلف في فيلنيوس، المقرر عقدها في 11-12 يونيو 2023.

بالإضافة إلى ذلك، قال رئيس وزراء أوكرانيا دينيس شميغال إن القوات المسلحة الأوكرانية، بفضل معدات وأساليب الناتو، أصبحت في الواقع جيش التحالف العسكري.

ومع ذلك، حذر رئيس الوزراء المجري جيرجيلي جوياش من أن انضمام أوكرانيا إلى الناتو سيعني بداية حرب عالمية.