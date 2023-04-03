المشدد 5 سنوات للمتهم بالتعدي على زوجته بالضرب والتسبب في وفاتها بالشرقية

الشرقية فتحية الديب

عاقبت محكمة جنايات الزقازيق بمحافظة الشرقية عاطلا بالسجن المشدد لمدة 5 سنوات؛ لاتهامه بالتعدي على زوجته بالضرب والتسبب في وفاتها بدائرة مركز شرطة ههيا.



صدر القرار برئاسة المستشار محمد عبدالكريم، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين الدكتور مصطفى بلاسي، رئيسًا بالمحكمة، والمستشار أحمد سمير سليم، والمستشار سامح لاشين، وأمانة سر محمد فاروق وأحمد غريب.



تعود أحداث القضية رقم 13398 لسنة 2022 جنايات مركز شرطة ههيا، المقيدة برقم 1578 لسنة 2022 كلي شمال الزقازيق، عندما قررت نيابة شمال الزقازيق الكلية إحالة المتهم خليل أ م أ، إلى المحاكمة الجنائية في محكمة جنايات الزقازيق؛ لاتهامه بأنه في يوم 9 أكتوبر الماضي، وبدائرة مركز شرطة ههيا، قد ضرب المجني عليها زوجته عبير عبدالله السيد، باستخدام عصا خشبية، فأحدث بها الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية، والذي تسبب في وفاتها.



جاء في أمر الإحالة أن المتهم لم يقصد من تعديه بالضرب على المجني عليها قتلا، ولكن الضرب أفضى إلى وفاتها على النحو المبين بالتحقيقات، وتبين أن المتوفاة كانت تبيع المسليات والمقرمشات للأطفال أمام البيت،

والمتهم خارج من تنفيذ عقوبة السجن المشدد في جناية مخدرات.



وتبين من التحقيقات وجود خلافات سابقة فيما بين المتهم وبين المجني عليها بسبب طلب المجني عليها الانفصال عنه عدة مرات سابقة وسوء العلاقة فيما بينهما كون المتهم دائم التعدي عليها بالضرب و سوء معاملته لها، وأنه وعلى إثر خلاف نشب فيما بينهم تطور الي قيام المتهم بالتعدي بالضرب على المجني عليها بأنحاء متفرقة من جسدها باستخدام عصا خشبية، فقامت على إثر ذلك التعدي بالقاء نفسها من أعلى شرفة مسكنها هربا من ذلك التعدي لتلقى حتفها.



