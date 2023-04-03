المشدد 3 سنوات لعاطل بتهمة سرقة سيدة بالإكراه فى سوهاج

قضت محكمة جنايات سوهاج اليوم الاثنين بمعاقبة المتهم "م.ب" عاطل بالسجن المشدد 3 سنوات لاتهامه بسرقة المجنى عليها "و.ع.ا" بالإكراه داخل مسكنها بدائرة مركز ساقلته.

صدر الحكم برئاسة المستشار حمدى عبد العزيز وعضوية المستشارين هانى صبحى ضحا وأحمد أحمد الجندى بأمانة سر طه حسين وماجد أمين.

تعود أحداث القضية الى عام 2022بدائرة مركز ساقلته عندما تلقى رئيس المباحث بلاغا من المجنى عليها مفاده قيام المتهم بالتسلل ليلا إلى مسكنها وقام بتهديدها بسلاح أبيض وسرقة متعلقاتها بالإكراه ومبلغ مالي منها وبعد تقنين الإجراءات تم القبض على المتهم وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة وتمت إحالته إلى محكمة الجنايات والتى أصدرت حكمها السابق.

تعود أحداث القضية الى عام 2022 بدائرة مركز المراغة عندما تلقى رئيس المباحث بلاغا من المجنى عليه مفاده قيام المتهم بإطلاق النار عليه من سلاح ألى بسبب خلافات بينهما كما أسفر عن إحداث عاهة مستديمة له بنسبة 15% وبعد تقنين الإجراءات تم القبض على المتهم وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة وتمت إحالة القضية الى محكمة الجنايات والتى أصدرت حكمها السابق.

كانت محكمة جنايات سوهاج قد قضت بمعاقبة المتهم " ك.ص.ح" عامل بالسجن 5 سنوات لاتهامه بإحداث عاهة مستديمة للمجنى عليه "ك.م" بدائرة مركز المراغة.