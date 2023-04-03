المشدد 15 عاما لصاحب شركة مقاولات لحيازته 240 طربة حشيش بالإسكندرية

الإسكندرية -أحمد الزغبى

قضت محكمة جنايات الإسكندرية، الدائرة 34 بمحكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار محمد السيد محجوب رئيس المحكمة، وبعضوية كل من المستشار محمود عيسى سراج الدين، والمستشار مدحت عبد الكريم عبد العزيز، وسكرتير المحكمة حسن عمر، بالسجن المشدد 15 عاما للمتهم "ح.م.ح"، وتغريمه مبلغ مالى قدرة مائة ألف جنيه، مما أسند إليه، ومصادرة المخدر المضبوط وألزمته بالمصاريف الجنائية، لاتهامه بالاتجار فى المواد المخدرة.

تعود أحداث القضية المقيدة، برقم 18945 لسنة 2022 جنايات قسم شرطة العامرية اول عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية، إخطار من ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، بضبط المتهم وبحوزته كمية من مخدر الحشيش بدائرة القسم.

كشفت تحريات ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، قيام المتهم "ح.م.ح" صاحب مؤسسة للمقاولات العمومية، مقيم محافظة جنوب سيناء، بمزاولة نشاط إجرامى فى الإتجار بالمواد المخدرة بمحافظة الإسكندرية، وعقب تلقى ضباط مكافحة المخدرات، لاتصال تليفونى من أحد المصادر السرية لقيام المتهم بعرض كمية من المواد المخدرة بحوزته للبيع فاتفق احد ضباط المكافحة على تقديم المصدر السرى للمتهم كراغب للشراء وانتقلت قوة أمنية إلى مكان تواجده وما أن تقابلا حتى قدمة واصطحبه للسيارة لعرض المواد المخدرة حوزته، وما أن أبصر بداخل المركبة جوال بلاستيكى يظهر منه قطع حشيش من النوع المسمى طربة بسكوته، وبتفتيشه عثر حوزته على هاتف محمول ومبلغ مالى، وبمواجهته بما أسفر عنه الضبط والتفتيش أقر بحيازته المواد المخدرة للاتجار والمبالغ المالية من حصيلة البيع والهاتف المحمول للاتصال بعملائه والسيارة المضبوطة لتسهيل عملية البيع، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق، وثبت من تقرير المعمل الكيميائى أن عدد 24 قطعة المنتقاة عشوائيا ثبت احتوائها على جوهر الحشيش ووزنت 62.20 جراما، وتبين من التحقيقات أن عدد 240 طربة حشيش وزنت قائما 22.500 كجم، وقررت إحالته إلى محكمة جنايات الإسكندرية، التى أصدرت حكمها على المتهم.