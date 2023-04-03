الكويت: قرار أوبك بلس بتخفيض انتاج النفط تحرك استباقى لدعم استقرار الأسواق

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قال نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير النفط الكويتي الدكتور بدر الملا إن الخفض الطوعي للانتاج من الدول المشاركة باتفاق (أوبك +) يعد تحركا استباقيا لدعم استقرار الأسواق النفطية وسط تطورات الأوضاع الاقتصادية العالمية وتأثيراتها المتسارعة.



وأضاف الملا - في تصريح له وفقا لبيان عن وزارة النفط الكويتية عقب ترؤسه وفد دولة الكويت المشارك بالاجتماع ال48 للجنة الوزارية المشتركة لمراقبة الانتاج (JMMC) الذي عقد اليوم الاثنين عبر تقنية الاتصال المرئي - أن من بين تلك التطورات الوتيرة السريعة لارتفاع معدلات الفائدة العالمية ومستويات الدين العالمي والأزمة المصرفية والتطورات الجيوسياسية أن (أوبك +) تركز على دعم استقرار أسواق النفط.وأنها مستمرة في سياسة خفض الإنتاج بواقع مليوني برميل يوميا حتى نهاية 2023 كما تقرر في الاجتماع الوزاري ال33 ل(أوبك +) في الخامس من أكتوبر 2022.



وأشاد بمبادرة الدول المشاركة في الخفض الطوعي تحت اتفاق (أوبك +) التي سيتم العمل بها من شهر مايو المقبل الي نهاية عام 2023