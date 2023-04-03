"الكسب غير المشروع" يتخذ الإجراءات حيال موظف بالإسماعيلية جمع 15 مليون جنيه

كتب محمود عبد الراضي ـ أسماء شلبي

واصلت أجهزة وزارة الداخلية مكافحة جرائم الكسب غير المشروع، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم الكسب غير المشروع.

وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، قيام (موظف بإحدى الجهات الحكومية ، مقيم بمحافظة الإسماعيلية) بتكوين ثروة مالية لا تتناسب مع طبيعة عمله بالمخالفة للقانون، ومحاولته إخفاء مصدر تلك الأموال واصباغها بالصبغة الشرعية ، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق شراء (العقارات- السيارات) وكذا إيداع أرصدة مالية وحسابات جارية وودائع نقدية بالبنوك.

قدرت أفعال الكسب التى قام بها المذكور بمبلغ (15) مليون جنيه، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية.