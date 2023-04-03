القوى العاملة: لقاءات مع أعضاء مجلسى النواب والشيوخ بالدقهلية لتقديم أفضل الخدمات للمواطنين

كتبت آية دعبس

شاركت مديرية القوى العاملة بمحافظة الدقهلية في اللقاء الأسبوعي لأعضاء مجلسى النواب والشيوخ، بحضور الدكتور أيمن مختار محافظة الدقهلية ، وذلك في إطار التعاون الوثيق والمستمر بين الأجهزة التنفيذية وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ والذى يؤدي بشكل مباشر إلى تحقيق مصلحة المواطن، وهذا ما تهدف إليه الدولة بكافة مؤسساتها، وتنفيذاً لتوجيهات وزير القوى العاملة حسن شحاتة بضرورة التواصل المستمر مع أعضاء المجلسين وكافة الشركاء الإجتماعيين لتقديم افضل الخدمات الممكنة للمواطنين وتذليل كافة العقبات والمشكلات التى يمكن ان توجه تقديم الخدمات.

وبحسب بيان للوزارة أوضح ياسر سعيد مدير مديرية القوى العاملة بالدقهلية في تقريره، أن لقاء النواب الاسبوعي يهدف إلي بحث ومناقشة مطالب المواطنين وتلبية احتياجاتهم في مختلف القطاعات الخدمية ، حيث تم بحث عدد من الطلبات المقدمة من النواب والتي تتعلق بالخدمات التي تقدمها المديرية ، خاصة في مجالات التدريب والتشغيل وسبل التعاون معهم لتيسير تقديم الخدمات للمواطنين ، كما تم شرح الجهود التي تقوم بها الوزارة خاصة في مجال التحول الرقمي وإطلاق البوابة الجيومكانية والتي ستساعد فى تسهيل تشغيل الشباب وفقا لاحتياجات السوق المحلي والدولي من خلال المنصات الإلكترونية.

وأضاف مدير المديرية أن "المحافظ " أكد في كلمته ان أعضاء الجهاز التنفيذي بالمحافظة والنواب يعملون كفريق واحد من أجل تحقيق مطالب واحتياجات ابناء محافظة الدقهلية ، وتحسين مستويات معيشتهم وتحقيق آمالهم وطموحاتهم في العيش الكريم على ارض الجمهورية وفى ظل تنفيذ استراتيجية مصر للتنمية المستدامة ورؤيتها 2030 ، وكذلك تحقيق أهداف الجمهورية الجديدة.