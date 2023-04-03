القوى العاملة: دورات تدريبية مجانية للشباب على 3 مهن بالأقصر

كتبت آية دعبس

أعلنت وزارة القوى العاملة ، بدء دورات تدريبية مجانية جديدة للتدريب على مهن التفصيل والحياكة، والطاقة الشمسية والحاسب الآلي، بعد انتهاء شهر رمضان المبارك، للشباب الراغب فى الحصول على فرصة تدريبية بمحافظة الأقصر، وذلك بمركز التدريب المهني بالطود التابع للمديرية، ضمن خطتها للتدريب المهنى للعام الجارى وتحت إشراف الإدارة المركزية للتدريب المهنى بالوزارة، وتنفيذاً لتوجيهات وزير القوى العاملة حسن شحاتة بالاهتمام بالشباب من الجنسين وتوفير فرص تدريب ملائمة لمتطلبات سوق العمل بالمحافظات، وتوفير فرص عمل لائقة وحقيقة بعد الانتهاء من التدريب او مساعدتهم فى عمل مشروعات صغيرة.

وبحسب بيان للوزارة اليوم، تلقت الوزارة تقريراً من هشام عبدالله مدير مديرية القوى العاملة بالأقصر أوضح فيه أنه تم الإعلان عن بدء التدريب المهنى على المهم المشار إليها، والتى يحتاجها سوق العمل داخل المحافظة، للشباب من الجنسين بمركز التدريب المهنى الثابت بالطود، وتسهيلا على الشباب يمكن لأى راغب فى الحصول على تلك الفرص المجانية الدخول على الرابط الاتى للتسجيل:-

وأكد مدير المديرية توفير كافة الإمكانيات العملية والتدريبية بما يفيد فى تخريج متدربين مهرة لدخول سوق العمل ليس فقط بمهن مطلوبة فى سوق العمل الداخلى فقط بل شباب مهرة فى تلك المهن سواء فى الداخل أو الخارج ، أو مجال ريادة الأعمال لمن يرغب فى إقامة مشروع مصغر وذلك من ضمن رؤية مصر 2030 نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة.