"الطمع القاتل".. "عماد" سحب فلوسه من البنك وسلمها للمستريح

كتب أحمد حسني

سلسلة جديدة تحت عنوان " الطمع القاتل" نقدمها في شهر رمضان نروي لكم فيها قصص واقعية من ضحايا المستريحين، ما بين هنا وهناك ووعود بالثراء الفاحش السريع، يقع الضحايا الذين يروا قصصهم بعقول ضائعة ومشاعر لا توصف على ضياع "شقى العمر".

فمهما تم القبض على المحتالين ونُشرت قصصهم، لا يزال هناك محتالين جدد يستطيعون أن يصلو إلى قلبو المجني عليهم بكلام معسول ووعود واهية تقودهم لعنان السماء ثم تهبط بهم إلى الأرض السابعة.

الحلقة الخامسة

يقول عماد نبيل، أحد ضحايا مستريح البيتكوين، إنه دفع مبلغ 139 ألف جنيه لمستريح البيتكوين، موضحًا أن البداية بدأت بإعلان عبر الإنترنيت للاستثمار فى مجال الإلكترونيات، وهو ما دفعه لدفع كل ما لديه للاستثمار مع مستريح البيتكوين.

وأضاف ضحية المستريح: " دفعت فلوس شقى 15 سنة، دفعت كل ما أملك، عندى طفلين ومش عارف أعمل إيه، أنا شغال فى مجال النضافة ومفيش أى دخل ليا، أنا سحبت فلوسى من البنك وأديتها للمستريح وراحت، ممعيش فلوس ومش عارف أعمل أيه".