"الطمع القاتل".. أحمد دفع فلوس المعاش للمستريح

كتب أحمد حسني

سلسلة جديدة تحت عنوان "الطمع القاتل"، نقدمها في شهر رمضان، نروي لكم فيها قصصا واقعية من ضحايا المستريحين، ووعود الثراء الفاحش السريع، التي توقع الضحايا، الذين يرون قصصهم بعقول ضائعة ومشاعر لا توصف على ضياع "شقى العمر".

فمهما تم القبض على المحتالين ونُشرت قصصهم، لا يزال هناك محتالون جدد، يستطيعون أن يصلو إلى قلب المجني عليهم بكلام معسول ووعود واهية تقودهم لعنان السماء ثم تهبط بهم إلى الأرض السابعة.

الحلقة الثانية عشر

يقول أحمد عبد العزيز، أحد ضحايا مستريح الشرقية، إنه خرج على المعاش بعد 28 عاما من الخدمة، ودفع المبلغ الذى تحصل عليه نظير إنهاء خدمته والمقدر بـ 100 ألف جنيه كاملا، مستطرداً: "دفعت كل اللى حيلتى مكأفأة نهاية الخدمة كلها للمستريح، بيتى صغير قاعد في شقة صغيرة قولت أجدد بيتى بفلوس الاستثمار، ملحقتش أعمل حاجة".