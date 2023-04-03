الصين تصدر تحذيرا مجددا باللون الأزرق للعواصف المطيرة

بكين (أ ش أ)

أصدر المركز الوطنى للأرصاد الجوية بالصين إنذارًا مجددًا باللون الأزرق للعواصف المطيرة فى بعض الأجزاء من البلاد.

وأوضح المركز - وفقًا لوكالة الأنباء الصينية اليوم الاثنين، أنه من المتوقع أن تهطل أمطار غزيرة على أجزاء من (هوبي، وهونان، وجيانغشي، وآنهوي، وخنان، وشاندونغ، وجيانغسو، وشنشي، وشانشي، وقوانغشي وتشونغتشينغ) من الساعة 8 صباح اليوم وحتى الساعة 8 صباح الثلاثاء.

وأضاف أنه من المحتمل أن تضرب الأمطار الغزيرة التي يصل منسوبها إلى 130 مليمترا أجزاء من آنهوي وهوبي وهونان، وستشهد بعض المناطق أيضًا هطول أمطار غزيرة قصيرة الأمد يتجاوز منسوبها 60 مللم/الساعة فى أماكن معينة، مصحوبة بعواصف رعدية ورياح شديدة.

ويوجد في الصين نظام إنذار من الطقس السيئ يتكون من أربعة مستويات مرمزة بألوان مختلفة، حيث يمثل اللون الأحمر أشدها، يليه البرتقالي ثم الأصفر فالأزرق.