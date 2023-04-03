الصحف السعودية تبرز حفاوة استقبال ولى العهد للرئيس السيسى

كتبت ـ إيمان حنا

سلطت الصحف السعودية حفاوة الاستقبال بالرئيس السيسى، فكتبت صحيفة "عكاظ" أن ولي العهد الأمير محمد بن سلمان رحب بالرئيس عبد الفتاح السيسى في بلده الثاني السعودية، كما أشارت الصحيفة إلى إشادة الرئيس السيسي بكرم الضيافة .



عكاظ

وأبرزت الصحيفة ملفات تطرق لها لقاء الزعيمين فى جدة، وفى مقدمتها العلاقات الثنائية الوثيقة والتاريخية بين البلدين الشقيقين، وآفاق التعاون المشترك وسبل تعزيزه وتطويره في مختلف المجالات، إلى جانب بحث تطورات الأوضاع الإقليمية والدولية والجهود المبذولة تجاهها، إضافة إلى بحث مجمل القضايا ذات الاهتمام المشترك.



الرياض

وأشارت الصحيفة السعودية، إلى أن ولي العهد في مقدمة مودعي الرئيس المصري لدى مغادرته جدة، موضحة أن الرئيس السيسى غادر جدة صباح اليوم الإثنين الرئيس المصرى، وكان في وداعه بمطار الملك عبدالعزيز الدولي، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان، كما كان في الوداع وزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار الأمن الوطني الدكتور مساعد بن محمد العيبان ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور عصام بن سعد بن سعيد.



سبق

وأشارت صحيفة سبق إلى أن الأمير محمد بن سلمان حرص أن يكون فى مقدمة مستقبلى الرئيس السيسى لدى وصوله جدة، كما سلطت صحيفة الرياض السعودية الضوء على الزيارة ولقاء الرئيس السيسى وولى العهد .