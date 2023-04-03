الشرطة الفرنسية: 3 قتلى بعدة حوادث إطلاق نار فى مدينة مارسيليا

باريس (أ ش أ)

ذكرت الشرطة الفرنسية أن هناك ثلاث حوادث إطلاق نار حدثت بمارسيليا جنوبى فرنسا، أمس واليوم، أسفرت عن مقتل 3 أشخاص وإصابة آخرين بينهم 3 حالات حرجة.



وأوضحت الشرطة - فى بيان اليوم الاثنين، أن حوادث إطلاق النار وقعت في أحياء شعبية في شمال مارسيليا والتي تعاني من تجارة المخدرات.



من جانبها.. لفتت شرطة (بوش دو رون) ورجال الإطفاء إلى أن حوادث إطلاق النار أسفرت عن إصابة خمسة جرحى، حيث تم فتح تحقيق قضائي في هذا الصدد، منوهة بأن إطلاق النار الأول وقع بمنطقة "كاستيلاس" في الدائرة الخامسة عشرة لمارسيليا عند منتصف الليل، ما أودى بحياة شخصين، وبعده وقع الثاني بالقرب من مكان الحادث الأول في "أيجالادس" وأسفر هذان الهجومان عن إصابة 6 أشخاص أحدهم بين الحياة والموت.



وتابعت الشرطة أنه في حوالي الساعة الواحدة صباحًا من ليلة الأحد، وقع إطلاق النار الثالث في الدائرة الثانية في مارسيليا، ما أدى إلى إصابة 3 أشخاص على الأقل، ووفقًا لمصادر إعلامية فإن أحد هؤلاء المصابين لقي مصرعه والآخرين في حالة حرجة.