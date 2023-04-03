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السيطرة على حريق بمزارع نخيل على مساحة 9 أفدنة فى مطروح.. صور

الإثنين، 03 أبريل 2023 04:59 م
السيطرة على حريق بمزارع نخيل على مساحة 9 أفدنة فى مطروح.. صور السيطرة على حريق بمزاع نخيل بمطروح
كتب - أحمد الزغبى

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سيطرة قوات الحماية المدنية ومجلس مدينة سيوة بمحافظة مطروح، من إخماد حريق بعدد من مزارع النخيل، بمنطقة أم عبيدة طريق عين كليوباترا، بمساحة 20 فدانا تقريبا، بأماكن متفرقة اشتعلت النيران بمساحة تقدر بحوالى 9 أفدنة نتيجة الرياح الشديد، وارتفاع الحرارة بسيوة.

ومن جانبة أوضح، محمد بكر رئيس مدينة سيوة، أنه تم الانتهاء من إطفاء الحريق بالتعاون مع الحماية المدنية وبمشاركة أهالى سيوة، حيث تم الدفع بعدد 9 سيارات حماية مدنية وسيارتين من القوات المسلحة بسيوة وبمشاركة أهالى سيوة.

ووجه اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، الشكر لجهود رجال القوات المسلحة بسيوة والحماية المدينة لسرعة التعامل مع الحريق وإحكام السيطرة مع سرعة الإطفاء وجارى مرحلة التبريد.

 

السيطرة على حريق بمزاع نخيل بمطروح
السيطرة على حريق بمزاع نخيل بمطروح

 

حريق في مزارع نخيل في مطروح
حريق في مزارع نخيل في مطروح

 

حريق مزارع نخيل في مطروح
حريق مزارع نخيل في مطروح

 

حريق مزارع. نخيل في مطروح
حريق مزارع. نخيل في مطروح

 


أخبار مطروح

قوات الحماية المدنية

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مدينة سيوة

اخبار اليوم



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