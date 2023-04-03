السفينة ILEKTRA تغادر سفاجا وعلى متنها 47 ألف طن فوسفات متجهة إلى الصين

أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر ، أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة، 8 سفن، وتم تداول 64 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة.

وأكد بيان هيئة موانئ البحر الأحمر، أن حركة الواردات شملت 5000 طن بضائع، و431 شاحنة، و25 سيارة، فيما شملت حركة الصادرات 59 ألف طن بضائع، 452 شاحنة و10 سيارة.

يستعد ميناء سفاجا اليوم لاستقبال ثلاث سفن وهى امل، عمان، والحرية، بينما تغادر السفينة ILEKTRA وعلى متنها 47 الف طن فوسفات متجهة الى الصين، والسفينتين الحرية وبوسيدون اكسبريس.

فيما استقبل الميناء بالأمس ثلاث سفن وهى BARIS ، دليلة والحرية وغادرت ثلاث سفن وهى امل، عمان والحرية2، كما يشهد ميناء نويبع تداول 3000 طن بضائع و253 شاحنة.

ويستعد الميناء اليوم لاستقبال السفينة سينا بينما تغادر السفينتين ايلة وبريدج فيما شهد الميناء بالأمس رحلات مكوكية ( وصول وسفر ) لثلاث سفن وهى سينا ، ايلة وبريدج، وسجلت مواني الهيئة وصول وسفر 1814 راكب بموانيها .