اليوم السابع
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الرئيس السيسى: سعدت بلقاء شقيقى الأمير محمد بن سلمان (إنفوجراف)

الإثنين، 03 أبريل 2023 11:18 ص
الرئيس السيسى: سعدت بلقاء شقيقى الأمير محمد بن سلمان (إنفوجراف) لقاء الرئيس السيسى وسمو الأمير محمد بن سلمان

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أعرب الرئيس عبد الفتاح السيسى، عن سعادته بلقاء شقيقه سمو الأمير محمد بن سلمان، ولي عهد المملكة العربية السعودية.
 
وقال الرئيس السيسى عبر حساباته الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعى: "وإنني إذ أعبر عن امتناني وتقديري لحُسن الاستقبال والضيافة، أؤكد على عُمق ومتانة العلاقات الثنائية بين مصر والمملكة العربية السعودية، وأتطلع لتنميتها وتعزيزها في كافة المجالات، وبما يحقق المصالح المشتركة لبلدينا، وتطلعات شعوبنا العظيمة"
 
الرئيس السيسى سعدت بلقاء شقيقى الأمير محمد بن سلمان
الرئيس السيسى سعدت بلقاء شقيقى الأمير محمد بن سلمان
 
فيما صرح المستشار أحمد فهمي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الزعيمين أشادا بالعلاقات التاريخية الوثيقة والمتميزة التي تربط بين البلدين الشقيقين على جميع المستويات، مشيرين إلى أهمية الزيارة في مواصلة تطوير هذه العلاقات الأخوية، ومؤكدين الحرص المتبادل على تعزيز التعاون المشترك في جميع المجالات بما يعود بالنفع على الشعبين الشقيقين، بالإضافة إلى مواصلة التنسيق والتشاور تجاه التطورات والقضايا الإقليمية والدولية.
 

الرئيس السيسى

الأمير محمد بن سلمان

السعودية



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