اليوم السابع
Ads
الإثنين، 03 أبريل 2023 06:01 ص
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عاجلة

الرئاسة: الرئيس السيسى وولى العهد السعودى أشادا بالعلاقات التاريخية الوثيقة بين البلدين "صور"

الإثنين، 03 أبريل 2023 05:09 ص
الرئاسة: الرئيس السيسى وولى العهد السعودى أشادا بالعلاقات التاريخية الوثيقة بين البلدين "صور" الرئيس السيسى وولى العهد السعودى الأمير محمد بن سلمان
كتب محمد الجالى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
زار الرئيس عبد الفتاح السيسي مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية، حيث التقى مع شقيقه الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولي عهد المملكة العربية السعودية رئيس مجلس الوزراء.
 
وصرح المستشار أحمد فهمي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الزعيمين أشادا بالعلاقات التاريخية الوثيقة والمتميزة التي تربط بين البلدين الشقيقين على جميع المستويات، مشيرين إلى أهمية الزيارة في مواصلة تطوير هذه العلاقات الأخوية، ومؤكدين الحرص المتبادل على تعزيز التعاون المشترك في جميع المجالات بما يعود بالنفع على الشعبين الشقيقين، بالإضافة إلى مواصلة التنسيق والتشاور تجاه التطورات والقضايا الإقليمية والدولية.
 
السيسى والملك سلمان (2)
 
السيسى والملك سلمان (3)
 
السيسى والملك سلمان (4)
 
السيسى والملك سلمان (5)
 
السيسى والملك سلمان (6)
 
السيسى والملك سلمان (1)

 


السيسى

الرئيس السيسى وولى العهد السعودى

السعودية

مصر والسعودية

الامير محمد بن سلمان

جدة

زيارة الرئيس السيسى

اليوم السابع بلس



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة