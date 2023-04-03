الداخلية تكشف قضية غسل أموال بقيمة 50 مليون جنيه

كتب محمود عبد الراضي ـ إيهاب المهندس

تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع قطاعي (الأمن الوطنى والأمن العام)، من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال (7 عناصر إجرامية)، من بينهم 4 لهم معلومات جنائية (مقيمين بمحافظة الإسكندرية)، لقيامهم بالاتجار وترويج المواد المخدرة، وتربحهم وجمعهم مبالغ مالية كبيرة ومحاولة غسل تلك الأموال المتحصلة من تجارتهم غير المشروعة، من خلال إيداع جزء منها بالبنوك وتأسيس الأنشطة التجارية وشراء العقارات والأراضي والسيارات، بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة، حيث قدرت تلك الممتلكات بمبلغ (50 مليون جنيه تقريباً).

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.