اليوم السابع
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الحبس عقوبة انتحال صفة موظفين.. بعد ضبط متهمين بالإسكندرية

الإثنين، 03 أبريل 2023 05:00 ص
الحبس عقوبة انتحال صفة موظفين.. بعد ضبط متهمين بالإسكندرية حبس متهمين بانتحال الصفة - أرشيفية
كتب إيهاب المهندس

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في ضربة أمنية للخارجين علي القانون، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط شخصين قاما بانتحال صفة موظفين بجهات حكومية للنصب علي المواطنين بالإسكندرية، بزعم إنهاء مصالحهم علي خلاف الحقيقة والحصول علي أموالهم، حيث يواجه المتهمين العديد من التهم، أبرزها جريمة انتحال صفة موظف، والتي تصل للحبس والغرامة. 
 
وهذه الجرائم جاءت في الباب العاشر من  قانون العقوبات في المواد من ( 155 وحتى 159) ونصت : على عقوبة كل من انتحل صفة الغير سواء كانت ملكية أو عسكرية، لأى غرض بدعوى النصب أو السرقة أو لإنهاء مصالح خاصة أو بارتدائه زيا عسكريا أو شرطيا، تصل للحبس والغرامة.
 
وفيما نصت : المادة 155 على " كل من تدخل فى وظيفة من الوظائف العمومية، ملكية كانت أو عسكرية، من غير أن تكون له صفة رسمية من الحكومة أو إذن منها بذلك، أو أجرى عملا من مقتضيات إحدى هذه الوظائف، يعاقب بالحبس".
 
وتنص المادة 156: " كل من لبس علنية كسوة رسمية بغير أن يكون حائزًا للرتبة التى تخوله ذلك أو حمل علنية العلامة المميزة لعمل أو لوظيفة من غير حق يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة".

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