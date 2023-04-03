الجفاف.. كيف تعرف أنك لا تحصل على كمية كافية من الماء؟

كتبت إيناس البنا

عندما لا تفي باحتياجات جسمك من الماء وهذا يؤدي إلى نقص السوائل، فقد يطلق عليك الجفاف، بكلمات بسيطة، هذا يعني أن جسمك يستخدم كمية من الماء أكثر مما قد تعطيه، حتى المستويات المنخفضة من الجفاف يمكن أن تؤدي إلى الصداع والخمول والإمساك.

فيما يلى وفقا لموقع " healthsite"، تعد أبزر علامات فحص علامات الجفاف في جسمك.

افحص لون البول



تتمثل الطريقة الأبرز للتحقق مما إذا كنت تعاني من الجفاف في فحص لون البول، عندما تصاب بالجفاف، قد لا يكون بولك صافياً وقد يكون أغمق من المعتاد، في بعض الأحيان، قد تلاحظ أيضًا انخفاض إنتاج البول وانخفاض التعرق، يمكن أن توفر الاختبارات مثل تحليل البول واختبارات الدم المزيد من الأدلة إذا كان الشخص يعاني من الجفاف.

جفاف الفم وانخفاض التعرق



من الأعراض الشائعة التي تظهر على الشخص أنه يعاني من الجفاف جفاف الفم والخمول وضعف العضلات والصداع وقلة التعرق وانخفاض ضغط الدم وجفاف وتقشر الجلد وغيرها.

الجفاف المزمن يحتاج إلى عناية طبية



بينما يحدث الجفاف الحاد بسبب التعرض الشديد للحرارة أو النشاط البدني المطول، يمكن حل ذلك عن طريق الراحة وشرب الماء، ومع ذلك، يمكن أن يستمر الجفاف المزمن لفترة طويلة عندما تجبر جسمك على العمل بدون ماء كافٍ، إذا تركت دون علاج يمكن أن يؤدي إلى اضطرابات ضغط الدم ومشاكل في الكلى.

كيف ترطب جسمك؟



من بين الأشياء التي يمكنك القيام بها لإعادة ترطيب نفسك بسرعة شرب الماء ، يحتوي الحليب الخالي من الدسم والحليب قليل الدسم على العديد من الإلكتروليتات التي يمكن أن تساعد في موازنة الماء في جسمك. يمكن للفواكه أيضًا أن تكون بمثابة وجبة خفيفة مرطبة مثالية. محاليل الترطيب عن طريق الفم عبارة عن تركيبات معدة للوقاية من الجفاف وعلاجه ويمكن استخدامها لتجديد محتوى الماء.