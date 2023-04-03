التعليم: لن يتم القبول بالمدارس المصرية اليابانية فوق الكثافة.. والاختيار وفق السن

كتب محمود طه حسين

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أنه لا يتم القبول ب المدارس المصرية اليابانية للمتقدمين للعام الدراسي المقبل 2023 و2024، فوق الكثافة بأى حال من الأحوال لمخالفة ذلك للقرار الوزارى رقم 71 لسمو 2019.

وشددت الوزارة، على أنه يتم الاختيار وفقا للضوابط والشروط المحددة وفى مقدمتها سن الطفل.

وحددت الوزارة، سن القبول بمرحلة رياض الأطفال والصفين الأول والثانى الابتدائى، بالمدارس المصرية اليابانية للعام الدراسي المقبل 2023,2024، موضحة أن المستوى الأول لرياض الأطفال سن القبول يبدأ من 4 سنوات حتى 5 سنوات عدا يوم والمستوى الثانى لرياض الأطفال يبدأ من 5 سنوات حتى 6 سنوات عدا يوم أما الصف الأول الابتدائي من 6 سنوات حتى 7 سنوات عدا يوم واحد أما الصف الثانى الابتدائى يبدأ من 7 سنوات حتى 8 سنوات عدا يوم واحد أما الصف الثالث الابتدائي يبدأ من 8 سنوات حتى 9 إلا يوم واحد.

وأعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، فتح باب التقديم للالتحاق بالمدارس المصرية اليابانية للعام الدراسي 2024/2023، بداية من الأحد الموافق 2 أبريل الجارى وتستمر لمدة 15 يومًا من خلال الرابط التالي: https://ejs4students.moe.gov.eg

وأكدت الوزارة، أن التقديم سيكون إلكترونيًا لمرحلة رياض الأطفال مستوى أول KG1، على أن يتم الإعلان عن شروط التقدم من خلال الموقع الإلكتروني الخاص بالمدارس لكل المدارس وعددها 51 مدرسة هذا العام، كذلك سيتم فتح باب التقديم من المستوى الثاني رياض أطفال KG2 حتى الصف الثاني الابتدائي في بعض المدارس الحالية التي بها بعض الأماكن المحدودة الشاغرة فقط.

يذكر أن إجمالي عدد المدارس 51 مدرسة في 26 محافظة، والتي تدرس المنهج المصري الجديد باللغة الانجليزية بالإضافة إلى أنشطة التوكاتسو اليابانية التي تعمل على تنمية شخصية الطفل وتغرس فيه الانتماء والعمل الجماعي.